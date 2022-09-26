Bloomberg: Країни ЄС не домовилися про обмеження ціни на російську нафту

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Країни Євросоюзу не домовилися про лімітну ціну на нафту з росії. Ймовірно обговорення цього питання відкладено до узгодження ширшого пакету санкцій проти рф.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з перебігом переговорів.

За даними видання, погодити граничні ціни на нафту не вдалося через позицію Угорщини, Кіпру та ще деяких членів ЄС. Угорщина, Словаччина та Чехія, які отримують нафту трубопроводом, хочуть гарантій, що запровадження ліміту не вплине на прокачку. Греція, Кіпр та Мальта, також можуть зажадати гарантій.

Міністри ЄС повинні досягти попередніх домовленостей щодо нового пакету санкцій 6 жовтня під час зустрічі у Празі. Очікується, тема цін на нафту буде однією з ключових.