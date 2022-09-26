В Офісі президента роз’яснили ситуацію з NASAMS. Вони ще не прибули до України
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Речник президента Сергій Никифоров роз’яснив слова Володимира Зеленського щодо надання Україні зенітно-ракетних комплексів NASAMS.
«Отримали рішення, отримали згоду, а самі NASAMS фізично ще не надійшли», — сказав Никифоров у коментарі «Суспільному».
Напередодні CBS оприлюднило інтервʼю із Зеленським, у якому він вжив фразу «ми отримали NASAMS», дякуючи президенту США Джо Байдену і американському Конгресу за надану військову допомогу.
- NASAMS — це пересувний зенітно-ракетний комплекс, призначений для боротьби з ракетами, літаками та іншими повітряними цілями на малих і середніх висотах.
- 16 вересня речник міністерства оборони США Патрік Райдер заявив, що перші дві батареї NASAMS передадуть Україні протягом наступних двох місяців.