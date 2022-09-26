Казахстан не визнає результатів «референдумів» росіян в Україні

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Казахстан не визнає результатів псевдореферендумів, які проводять російські окупанти на захоплених територіях України.

Про це пише Reuters з посиланням на заяву представника казахстанського МЗС Айбека Смадіярова.

Астана дотримується принципу «територіальної цілісності держав» і виступає за «суверенну рівноправність та мирне співіснування».

Смадіяров заявив, що Казахстан готовий бути посередником у переговорах з рф і виступає за «підтримку стабільності на глобальному рівні».