Казахстан не визнає результатів «референдумів» росіян в Україні
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Flickr / Will
Казахстан не визнає результатів псевдореферендумів, які проводять російські окупанти на захоплених територіях України.
Про це пише Reuters з посиланням на заяву представника казахстанського МЗС Айбека Смадіярова.
Астана дотримується принципу «територіальної цілісності держав» і виступає за «суверенну рівноправність та мирне співіснування».
Смадіяров заявив, що Казахстан готовий бути посередником у переговорах з рф і виступає за «підтримку стабільності на глобальному рівні».
- У червні президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у присутності путіна заявив, що його країна ніколи не визнає «л/днр».
- У вересні Казахстан заборонив своїм громадянам воювати в Україні, а після оголошення мобілізації в рф в уряді країни заявили, що не надаватимуть притулок росіянам, які тікають.