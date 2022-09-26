«Кухар путіна» євген пригожин зізнався, що володіє «ПВК Вагнера». Вона воює і в Україні

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Соратник президента рф володимира путіна, його «кухар» євген пригожин, який раніше публічно заперечував свій звʼязок із «Приватною військовою компанією Вагнера», вперше визнав, що створив компанію — у 2014 році.

Відповідну заяву 26 вересня оприлюднила його компанія «Конкорд» на своїй сторінці у «ВКонтакте».

«У 2014 році […] я, як і багато інших бізнесменів, їздив на полігони, де збиралися «козачки», і намагався смітити грошима, щоб набрати групу, яка поїде та захистить росіян. Але дуже швидко зрозумів, що з-поміж усіх цих «козачків» та інших воєнізованих товаришів – половина шахраїв, а половина тих, хто брав гроші, наймав добровольців і відправляв їх голими-босими на реальну смерть. Тоді я полетів на один із полігонів і зайнявся цим сам. Сам почистив стару зброю, сам розібрався з бронежилетами і знайшов фахівців, які змогли мені допомогти. З цього моменту, 1 травня 2014 року, і народилася група патріотів, яка згодом набула назву БТГ «Вагнер». Винятково завдяки їхній відвазі та мужності стало можливим «звільнення луганського аеропорту» та багатьох інших територій, а також докорінно змінилася доля «лнр» та «днр», — заявив пригожин.

У вересні в мережі зʼявилось відео, як пригожин в одній з колоній агітує вʼязнів приєднуватись до «ПВК Вагнера»: через півроку служби, за його словами, на всіх, хто вижив, чекає помилування та відправка додому. Головний «гріх», за словами пригожина, це дезертирство, за яке розстрілюють.

The Insider пише, що раніше пригожин публічно відкидав звʼязок із приватною військовою компанією. Зокрема, повʼязана з ним компанія публікувала таку заяву: «Ми не знаємо про діяльність згаданої вами організації. Також євген вікторович просив передати, що вкрай здивований самим фактом існування цієї компанії та не має до її діяльності жодного стосунку».