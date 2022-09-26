У деокупованому селі Липці на Харківщині знайшли ще одну російську катівню

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У звільненому від окупантів селі Липці на Харківщині оперативники Служби безпеки України виявили ще одну російську катівню.

Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

Катівня, яку росіяни називали «підвалом», була облаштована в приміщенні так званої народної міліції «лнр». Там вони тримали місцевих мешканців, які відмовлялися співпрацювати з ворогом.

Ось як виглядає це місце.

За даними СБУ, окупанти жорстоко катували затриманих, відтак силоміць вивозили їх у росію.

У рамках розпочатого раніше кримінального провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України правоохоронці розслідують, хто саме постраждав від тортур росіян, а також встановлюють дані всіх російських воєнних злочинців, причетних до знущання над українцями.