Reuters: Пʼять країн ЄС пропонують повністю заборонити імпорт російських алмазів. Бельгія поки що проти

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Пʼять країн Європейського Союзу підготували спільну пропозицію щодо повної заборони імпорту алмазів з російської федерації.

Про це пише Reuters.

Польща, Ірландія, Литва, Естонія та Латвія виступають за повне обмеження для російських дорогоцінних каменів. А от Бельгія, де найбільший у світі центр торгівлі алмазами, раніше відхиляла такі пропозиції.

В Антверпенському всесвітньому алмазному центрі заявили, що санкції скоротять близько 30% бізнесу та будуть вигідні конкурентам. Також там вважають, що клієнтам слід дозволити самим вирішувати, чи хочуть вони російські дорогоцінні камені.

Прем’єр-міністр Бельгії Александер де Кроо заявив на міжнародній алмазній конференції 14 вересня, що така заборона буде «великою втратою» і завдасть шкоди галузі, на яку припадає 5% експорту Бельгії та близько 30 000 робочих місць у країні.

Однак співрозмовники Reuters, представник ЄС та дипломат, які брали участь у підготовці нових санкцій проти росії, очікують, що Бельгія зніме своє вето.

Виконавча комісія ЄС має представити державам-членам офіційну пропозицію щодо додаткових санкцій проти росії вже цього тижня.