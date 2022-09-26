Reuters: Пʼять країн ЄС пропонують повністю заборонити імпорт російських алмазів. Бельгія поки що проти
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Пʼять країн Європейського Союзу підготували спільну пропозицію щодо повної заборони імпорту алмазів з російської федерації.
Про це пише Reuters.
Польща, Ірландія, Литва, Естонія та Латвія виступають за повне обмеження для російських дорогоцінних каменів. А от Бельгія, де найбільший у світі центр торгівлі алмазами, раніше відхиляла такі пропозиції.
В Антверпенському всесвітньому алмазному центрі заявили, що санкції скоротять близько 30% бізнесу та будуть вигідні конкурентам. Також там вважають, що клієнтам слід дозволити самим вирішувати, чи хочуть вони російські дорогоцінні камені.
Прем’єр-міністр Бельгії Александер де Кроо заявив на міжнародній алмазній конференції 14 вересня, що така заборона буде «великою втратою» і завдасть шкоди галузі, на яку припадає 5% експорту Бельгії та близько 30 000 робочих місць у країні.
Однак співрозмовники Reuters, представник ЄС та дипломат, які брали участь у підготовці нових санкцій проти росії, очікують, що Бельгія зніме своє вето.
Виконавча комісія ЄС має представити державам-членам офіційну пропозицію щодо додаткових санкцій проти росії вже цього тижня.
- 14 вересня Рада Європейського Союзу продовжила термін дії санкцій щодо відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України ще на шість місяців — до 15 березня 2023 року.
- 21 вересня путін оголосив у росії часткову мобілізацію, підтримав проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України і пригрозив ядерною зброєю в разі нападу на рф. Фактично він натякнув на можливість ядерних ударів, якщо ЗСУ будуть і далі звільняти окуповані території.
- 22 вересня Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що восьмий пакет санкцій проти рф буде впливати на «більш релевантні сектори російської економіки та далі націлюватися на осіб, відповідальних за агресивну війну в Україні».