США попередили росію про наслідки застосування ядерної зброї в Україні
- Автор:
- Анна Холоднова
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Адміністрація президента Джо Байдена приватно повідомила кремлю, що будь-яке застосування ядерної зброї у війні в Україні матиме «катастрофічні наслідки» для росії.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву радника Білого дому з національної безпеки Джейка Саллівана.
«Ми прямо, приватно на дуже високому рівні повідомили кремлю, що будь-яке застосування ядерної зброї призведе до катастрофічних наслідків для росії, що Сполучені Штати та наші союзники дадуть рішучу відповідь, і ми чітко й конкретно сказали, що це потягне за собою», — сказав Салліван.
За його словами, США публічно дали зрозуміти, що вони рішуче відреагують, якщо росія застосує ядерну зброю, і продовжать підтримувати Україну в її зусиллях захистити державу та її демократію.
Салліван додав, що Штати також підтримуватимуть прагнення України повернути окуповані території.
- 21 вересня путін оголосив у росії часткову мобілізацію, підтримав проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України і пригрозив ядерною зброєю в разі нападу на рф. Фактично він натякнув на можливість ядерних ударів, якщо ЗСУ будуть і далі звільняти окуповані території.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що погроза путіна «небезпечна та безрозсудна».
- У своїй промові на Генеральній Асамблеї ООН 21 вересня президент Байден назвав останню погрозу путіна «безвідповідальною». А президент Володимир Зеленський заявив, що сумнівається в тому, що росія застосує ядерну зброю.
- Видання The Washington Post писало, що США кілька місяців попереджають росію про серйозні наслідки за використання ядерної зброї.