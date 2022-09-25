США попередили росію про наслідки застосування ядерної зброї в Україні

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Адміністрація президента Джо Байдена приватно повідомила кремлю, що будь-яке застосування ядерної зброї у війні в Україні матиме «катастрофічні наслідки» для росії.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву радника Білого дому з національної безпеки Джейка Саллівана.

«Ми прямо, приватно на дуже високому рівні повідомили кремлю, що будь-яке застосування ядерної зброї призведе до катастрофічних наслідків для росії, що Сполучені Штати та наші союзники дадуть рішучу відповідь, і ми чітко й конкретно сказали, що це потягне за собою», — сказав Салліван.

За його словами, США публічно дали зрозуміти, що вони рішуче відреагують, якщо росія застосує ядерну зброю, і продовжать підтримувати Україну в її зусиллях захистити державу та її демократію.

Салліван додав, що Штати також підтримуватимуть прагнення України повернути окуповані території.