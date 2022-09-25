У МЗС Сербії заявили, що не визнаватимуть результати псевдореферендумів на окупованих територіях України
- Автор:
- Анна Холоднова
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Міністр закордонних справ Сербії Нікола Селакович заявив, що його країна не визнаватиме результатів російських псевдореферендумів на окупованих територіях України.
Про це пише місцеве видання «Политика».
Селакович сказав, що Сербія не може зробити це відповідно до Статуту ООН і загальновизнаних принципів і норм міжнародного права.
«З одного боку, наша принципова відданість принципам і нормам міжнародного публічного права, Статуту Організації Обʼєднаних Націй, а з іншого боку, це повністю суперечило б нашим державним і національним інтересам, нашій політиці збереження територіальної цілісності та суверенітету та відданості принципу непорушності кордонів», — сказав голова МЗС Сербії.
- Під час своєї виборчої кампанії цього року президент Сербії Александар Вучич, зокрема, наголошував, що 19 разів зустрічався із президентом рф путіним. Проте це не завадило йому одночасно стверджувати, що Сербія прагне стати членом Європейського Союзу. Попри це, Сербія майже повністю залежить від російського газу, а її армія підтримує тісні звʼязки з російськими військовими. Хоча Сербія підтримала резолюції ООН, які засуджують війну рф проти України, вона відмовилася вводити санкції проти москви.
- 20 вересня очільники адміністрацій окупованих росією територій України оголосили про проведення 23—27 вересня «референдумів» про приєднання до рф.
- США та ЄС засудили намір росії приєднати до себе окуповані українські території. Україна заявила, що «референдуми» на плани звільнити території не вплинуть. Країни G7 пообіцяли росії нові санкції.
- 21 вересня путін оголосив у росії часткову мобілізацію, підтримав проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України і пригрозив ядерною зброєю в разі нападу на рф.