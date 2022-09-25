У МЗС Сербії заявили, що не визнаватимуть результати псевдореферендумів на окупованих територіях України

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Міністр закордонних справ Сербії Нікола Селакович заявив, що його країна не визнаватиме результатів російських псевдореферендумів на окупованих територіях України.

Про це пише місцеве видання «Политика».

Селакович сказав, що Сербія не може зробити це відповідно до Статуту ООН і загальновизнаних принципів і норм міжнародного права.

«З одного боку, наша принципова відданість принципам і нормам міжнародного публічного права, Статуту Організації Обʼєднаних Націй, а з іншого боку, це повністю суперечило б нашим державним і національним інтересам, нашій політиці збереження територіальної цілісності та суверенітету та відданості принципу непорушності кордонів», — сказав голова МЗС Сербії.