У Південній Кореї заявили, що КНДР знову запустила балістичну ракету
- Автор:
- Анна Холоднова
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Loco Steve / Flickr
Збройні сили Південної Кореї заявили, що КНДР 25 вересня випустила одиночну балістичну ракету малої дальності у бік моря.
Про це пише Reuters.
Ракету випустили з району Течхон у провінції Північний Пхеньян близько 07:00 за місцевим часом. Вона пролетіла приблизно 600 км на висоті 60 км.
«Запуск Північною Кореєю балістичної ракети є актом серйозної провокації, який загрожує миру та безпеці Корейського півострова та міжнародної спільноти», — йдеться у заяві Обʼєднаного комітету начальників штабів Південної Кореї.
Рада національної безпеки Південної Кореї провела екстрене засідання для обговорення заходів реагування та засудила запуск як явне порушення резолюцій Ради Безпеки ООН і невиправдану провокацію.
Цими днями до Південної Кореї прибув атомний авіаносець США Ronald Reagan. Він братиме участь у спільних навчаннях з південнокорейською армією, які триватимуть з 26 по 29 вересня. Також до Сеулу прибуде віцепрезидент США Камала Гарріс.
- 17 серпня Північна Корея випустила дві крилаті ракети з міста Ончхон на західному узбережжі країни. Запуски відбулися через день після того, як Сеул і Вашингтон розпочали чотириденні спільні навчання в рамках підготовки до польових тренувань Ulchi Freedom Shield, які триватимуть із 22 серпня по 1 вересня.
- 22 серпня Південна Корея та США розпочали свої наймасштабніші військові навчання за останні роки. Таким чином там хочуть підготуватися до нових ракетних випробувань Північної Кореї.