Spiegel: Німеччина підписала угоду з ОАЕ про постачання газу
- Автор:
- Анна Холоднова
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Getty Images
Під час візиту федерального канцлера Олафа Шольца до ОАЕ Німеччина підписала угоду про постачання скрапленого природного газу з Обʼєднаних Арабських Еміратів.
Про це пише Spiegel.
Німецька енергетична компанія RWE отримає 137 тисяч кубометрів газу у рамках першої поставки.
У грудні газ мають доставити кораблями на новий термінал у Брунсбюттелі — його перші лінії наразі ще будують. 137 тисяч кубометрів зрідженого газу — це приблизно 822 мільйони кіловат-годин. До повномасштабного російського вторгнення в Україну російським газопроводом «Північний потік» щодня проходило до 1,7 мільярда кіловат-годин.
- У вересні російський «Газпром» оголосив про зупинку постачання газу трубопроводом «Північний потік» — цей газопровід є основним для поставок в ЄС. Через це ціни на газ в ЄС значно зросли.
- У Європейському Союзі на цьому тлі розробляють механізм обмеження ціни на російський газ. Поки що в Єврокомісії розглядають два варіанти.
- За підрахунками Gas Infrastructure Europe (GIE), наприкінці серпня рівень зберігання газу в Європі перевищив 80% і наразі становить 86%.