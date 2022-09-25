Spiegel: Німеччина підписала угоду з ОАЕ про постачання газу

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Під час візиту федерального канцлера Олафа Шольца до ОАЕ Німеччина підписала угоду про постачання скрапленого природного газу з Обʼєднаних Арабських Еміратів.

Про це пише Spiegel.

Німецька енергетична компанія RWE отримає 137 тисяч кубометрів газу у рамках першої поставки.

У грудні газ мають доставити кораблями на новий термінал у Брунсбюттелі — його перші лінії наразі ще будують. 137 тисяч кубометрів зрідженого газу — це приблизно 822 мільйони кіловат-годин. До повномасштабного російського вторгнення в Україну російським газопроводом «Північний потік» щодня проходило до 1,7 мільярда кіловат-годин.