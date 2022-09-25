ДСНС: Із місця масового поховання в Ізюмі дістали 447 тіл

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Пресслужба ДСНС

На місці масового поховання у деокупованому Ізюмі Харківської області вдалося знайти 447 тіл людей.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«447. Стількох вдалося знайти на місці масового поховання в Ізюмі спільними зусиллями військових, поліцейських, рятувальників», — зазначили у ДСНС.

Рятувальники показали нові фото, зроблені в Ізюмі.