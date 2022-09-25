Віцепремʼєр Верещук: У полоні росіян залишаються 2,5 тисячі українців
- Автор:
- Анна Холоднова
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У російському полоні залишаються кілька тисяч українських бранців.
Про це віцепремʼєр-міністр Ірина Верещук повідомила в інтервʼю «BBC News Україна».
«Ми говоримо про 2,5 тисячі полонених. Люди залишаються в полоні, і найгірше — там залишаються цивільні. Вже декілька обмінів поспіль цивільних не відпускають», — розповіла вона.
На думку Верещук, цивільні українці мають бути повернені в Україну без обміну на російських полонених. За її словами, серед українських бранців дуже багато жінок.
«Жінок в полоні залишилося чимало. Якщо врахувати, що з «Азовсталі» вийшла 131 жінка, то уявіть собі, скільки жінок у неволі. Повернули лише декілька», — зазначила віцепремʼєр-міністр.
Верещук додала, що росіяни знущаються з полонених українок, бʼють та катують їх.
«Світ не має мовчки дивитися і спостерігати, коли вбивають наших жінок у тюрмі», — наголосила вона.
- У ніч на 22 вересня Україна провела обмін полоненими з росією. Україна повернула 215 захисників Маріуполя, серед яких командири полку «Азов», а росії віддала кума путіна віктора медведчука та 55 російських військових.
- Керівники українських спецслужб пізніше розповіли, що з обміном була затримка на майже 8 годин, але зрештою він відбувався одночасно в чотирьох країнах — Україні (на кордоні з рф у Чернігівській області), у Польщі (один із етапів), Туреччині та Саудівській Аравії.