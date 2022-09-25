Росіяни вкотре атакували Одесу дроманми-камікадзе. Поцілили в адміністративну будівлю міста
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Ігор Гора /«Бабель»
У неділю вранці Одесу атакували дрони-камікадзе. Вони завдали трьох ударів по центру міста.
Про це повідомляє оперативнне командування «Південь».
«Тричі ворог потрапив в адмінбудівлю в центрі міста. Триває рятувальна операція та гасіння пожежі», — йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що сили протиповітряної оборони збили один дрон.
Жертв серед населення внаслідок атаки немає.
- Протягом цього тижня українські війська збили майже десять іранських дронів-камікадзе Shahed-136, які росіяни перейменували на «Герань-2» і використовують у війні проти України. Також українські військові збили перший ударний дрон іранського виробництва Mohajer-6. Після цього Україна вислала посла Ірану Манучехра Мораді та скоротила кількість дипломатичного персоналу посольства в Києві.
- Представник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані заявив, що його країна шкодує через рішення України позбавити акредитації іранського посла та скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства в Києві. Канаані порадив Україні «утримуватися від впливу третіх осіб, які прагнуть зруйнувати відносини між двома країнами». Він стверджує, рішення України «засноване на непідтверджених повідомленнях і стало результатом галасу в ЗМІ з іноземних сторін».