Росіяни вкотре атакували Одесу дроманми-камікадзе. Поцілили в адміністративну будівлю міста

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Ігор Гора /«Бабель»

У неділю вранці Одесу атакували дрони-камікадзе. Вони завдали трьох ударів по центру міста.

Про це повідомляє оперативнне командування «Південь».

«Тричі ворог потрапив в адмінбудівлю в центрі міста. Триває рятувальна операція та гасіння пожежі», — йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що сили протиповітряної оборони збили один дрон.

Жертв серед населення внаслідок атаки немає.