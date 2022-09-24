Естонія долучилася до справи України проти росії про геноцид

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Nikola Johnny Mirkovic / Unsplash

Естонія подала заяву на вступ до справи про геноцид, за якою Україна судиться з росією в Міжнародному суді ООН.

Про це пише Postimees.

Згідно зі статтею 63 Статуту суду, коли йдеться про тлумачення конвенції, учасниками якої є інші держави, ніж ті, що беруть участь у справі, кожна з цих держав має право долучитися до судового процесу. У цьому випадку пояснення, надане судом, буде однаково обовʼязковим і для них.

«Естонія разом з іншими учасниками конвенції про запобігання злочину геноциду бажає приєднатися до спору між Україною та росією, оскільки агресія росії під приводом запобігання злочину геноциду і покарання за нього піддала серйозній небезпеці поняття такого жахливого злочину як геноцид. Суд має дати оцінку діям росії і висунутим нею неправдивим звинуваченням», — сказав голова МЗС Урмас Рейнсалу.