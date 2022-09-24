США обіцяють росії серйозні санкції у відповідь на псевдореферендуми
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що «США ніколи не визнають території», на яких росія вирішила проводити фіктивні референдуми щодо приєднання до рф українських земель.
Про це пише «Голос Америки».
США разом зі своїми союзниками та партнерами готові вжити додаткових заходів, які означатимуть для росії «швидкі та серйозні економічні витрати». Дії рф названі «кричущим порушенням міжнародного права та образою принципів суверенітету та територіальної цілісності, що лежать в основі системи міжнародного права».
«Ми і надалі твердо стоятимемо на боці народу України та надалі надаватимемо йому безпрецедентну за обсягом підтримку в галузі безпеки, щоб допомогти [українцям] захистити свою територію», — наголосила вона.
За її словами, Сполученим Штатам відомо, що російські офіційні особи встановлюють цільові показники явки на голосування на рівні понад 75%.
Також Жан-П’єр згадала про погрози путіна застосувати ядерну зброю. США оцінюють їх серйозно, але наразі «не бачать жодних причин для коригування своєї власної ядерної політики».
- 21 вересня путін оголосив у росії часткову мобілізацію, підтримав проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України і пригрозив ядерною зброєю в разі нападу на рф. Фактично він натякнув на можливість ядерних ударів, якщо ЗСУ будуть і далі звільняти окуповані території.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що погроза путіна «небезпечна та безрозсудна».
- Президент Володимир Зеленський заявив, що сумнівається в тому, що росія застосує ядерну зброю.
- За даними The Washington Post, США кілька місяців попереджають росію про серйозні наслідки за використання ядерної зброї. Адміністрація Джо Байдена спеціально відправляє москві розпливчасті попередження, тому кремль переймається тим, якою може бути відповідь.