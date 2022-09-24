США обіцяють росії серйозні санкції у відповідь на псевдореферендуми

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Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що «США ніколи не визнають території», на яких росія вирішила проводити фіктивні референдуми щодо приєднання до рф українських земель.

Про це пише «Голос Америки».

США разом зі своїми союзниками та партнерами готові вжити додаткових заходів, які означатимуть для росії «швидкі та серйозні економічні витрати». Дії рф названі «кричущим порушенням міжнародного права та образою принципів суверенітету та територіальної цілісності, що лежать в основі системи міжнародного права».

«Ми і надалі твердо стоятимемо на боці народу України та надалі надаватимемо йому безпрецедентну за обсягом підтримку в галузі безпеки, щоб допомогти [українцям] захистити свою територію», — наголосила вона.

За її словами, Сполученим Штатам відомо, що російські офіційні особи встановлюють цільові показники явки на голосування на рівні понад 75%.

Також Жан-П’єр згадала про погрози путіна застосувати ядерну зброю. США оцінюють їх серйозно, але наразі «не бачать жодних причин для коригування своєї власної ядерної політики».