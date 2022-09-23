Зеленський створив 20 військових адміністрацій на окупованій Луганщині

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Державна прикордонна служба України

Президент Володимир Зеленський створив 20 військово-цивільних адміністрацій на окупованих територіях Луганської області.

Про це йдеться в указі президента № 665/2022.

Зеленський створив військові адміністрації в містах Сватове, Старобільськ ы Щастя. Інші військові адміністрації будуть створені в селищах ы селах Луганщини.

У багатьох інших містах, зокрема Лисичанську, Сєвєродонецьку, Кремінній, Рубіжному та інших, військово-цивільні адміністрації були створені раніше.