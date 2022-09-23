Зеленський створив 20 військових адміністрацій на окупованій Луганщині
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Державна прикордонна служба України
Президент Володимир Зеленський створив 20 військово-цивільних адміністрацій на окупованих територіях Луганської області.
Про це йдеться в указі президента № 665/2022.
Зеленський створив військові адміністрації в містах Сватове, Старобільськ ы Щастя. Інші військові адміністрації будуть створені в селищах ы селах Луганщини.
У багатьох інших містах, зокрема Лисичанську, Сєвєродонецьку, Кремінній, Рубіжному та інших, військово-цивільні адміністрації були створені раніше.
- 20 вересня очільники адміністрацій окупованих росією територій України оголосили про проведення 23—27 вересня «референдумів» про приєднання до рф.
- США та ЄС засудили намір росії приєднати до себе окуповані українські території. Україна заявила, що «референдуми» на плани звільнити території не вплинуть. Країни G7 пообіцяли росії нові санкції.
- Псевдореферендуми на окупованих росією територіях України проходять за наднизької явки людей, а організаторів супроводжують російські військові. Вони ходять по житлових будинках та особистих помешканнях людей і фактично під дулами автоматів змушують «голосувати».