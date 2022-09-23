Україна висилає посла Ірану — через дрони, які використовує росія на війні
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Geraint Rowland Photography / Getty Images
Україна позбавила посла Ірану Манучехра Мораді акредитації та вирішила скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві — через іранські дрони, якими росія атакує Україну.
Про це Міністерство закордонних справ України повідомило 23 вересня.
Іранській стороні заявили, що поставки іранського озброєння росії для його подальшого використання військами рф проти українського цивільного населення напряму суперечить публічно задекларованій вищим керівництвом Ірану позиції нейтралітету, поваги до суверенітету та територіальної цілісності України.
«Постачання зброї росії для ведення війни проти України є недружнім актом, який завдає серйозного удару відносинам України та Ірану», — наголосили в МЗС.
- 22 вересня в Одесі прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Над містом бачили іранські дрони-камікадзе Shahed-136, які росіяни перейменували на «Герань-2». Вони зруйнували адмінбудівлю у припортовій зоні, загинула цивільна людина. Один дрон збили над морем. Пізніше ЗСУ вперше збили багатоцільовий ударний дрон іранського виробництва Mohajer-6, який призначений для розвідки та вогневого ураження.
- Напередодні в Миколаївській області військові Повітряного командування «Південь» збили одразу чотири російські дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва.