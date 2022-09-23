Україна висилає посла Ірану — через дрони, які використовує росія на війні

Новини

Geraint Rowland Photography / Getty Images

Україна позбавила посла Ірану Манучехра Мораді акредитації та вирішила скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві — через іранські дрони, якими росія атакує Україну.

Про це Міністерство закордонних справ України повідомило 23 вересня.

Іранській стороні заявили, що поставки іранського озброєння росії для його подальшого використання військами рф проти українського цивільного населення напряму суперечить публічно задекларованій вищим керівництвом Ірану позиції нейтралітету, поваги до суверенітету та територіальної цілісності України.

«Постачання зброї росії для ведення війни проти України є недружнім актом, який завдає серйозного удару відносинам України та Ірану», — наголосили в МЗС.