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Причетних до псевдореферендумів чекає суд. Українська розвідка знає їхні імена

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, правоохоронні та розвідувальні відомства України мають інформацію про організаторів та виконавців проведення так званих «референдумів» на тимчасово окупованих територіях.

Цим людям припинять соцвиплати та арештують рухоме і нерухоме майно. Крім того, проти них буде ініційовано кримінальне переслідування.

Також у міністерстві звернулись до колаборантів із попередженням:

За колабораційну чи сепаратистську діяльність в умовах повномасштабного вторгнення загрожує покарання до 15 років за ґратами.