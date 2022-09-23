Причетних до псевдореферендумів чекає суд. Українська розвідка знає їхні імена

Новини

Getty Images / «Бабель»

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, правоохоронні та розвідувальні відомства України мають інформацію про організаторів та виконавців проведення так званих «референдумів» на тимчасово окупованих територіях.

Цим людям припинять соцвиплати та арештують рухоме і нерухоме майно. Крім того, проти них буде ініційовано кримінальне переслідування.

Також у міністерстві звернулись до колаборантів із попередженням:

жоден із вас не уникне кримінальної відповідальності;

жоден із вас більше не зможе відвідати своїх родичів і близьких на підконтрольній Україні території;

жоден із вас не зможе отримувати пенсійні та інші соціальні виплати;

жоден із вас не зможе використовувати власні активи на підконтрольній Україні території.

За колабораційну чи сепаратистську діяльність в умовах повномасштабного вторгнення загрожує покарання до 15 років за ґратами.