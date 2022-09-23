Tesla відкликає понад мільйон своїх автівок у США — у них вікна притискають пальці

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Soeren Stache / picture alliance via Getty Images

Компанія Tesla відкликає майже 1,1 мільйона автомобілів у США через те, що вікна цих машин зачиняються занадто швидко та притискають людям пальці.

Про це пише BBC.

Документи, надані американськими регуляторами, свідчать, що вікна деяких автівок не реагують належним чином після виявлення перешкоди. У національній адміністрації безпеки дорожнього руху стверджують, що це — порушення стандартів безпеки.

У компанії Tesla запевнили, що оновлення програмного забезпечення вирішить цю проблему. Там неодноразово стикалися з претензіями федеральних регуляторів безпеки. Засновник і генеральний директор Tesla Ілон Маск навіть називає їх «веселою поліцією». Він розкритикував використання терміну «відкликання».

«Термінологія застаріла та неточна. Це крихітне бездротове оновлення програмного забезпечення. Наскільки нам відомо, постраждалих немає», — заначив Маск.

У США відкликають всі чотири моделі Tesla, зокрема Model 3 2017—2022 років і деяких Model Y 2020—2021 років випуску, Model S та Model X.

Власникам надходитимуть відповідні листи з 15 листопада. У документах компанії йдеться, що автівки, виготовлені після 13 вересня, уже мають оновлене програмне забезпечення, тож проблем із вікнами не буде.

У компанії Tesla також заявили, що їм не відомо про будь-які гарантійні претензії, аварії, травми чи смерть, пов’язані з цим.