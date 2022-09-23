WP: США кілька місяців попереджають росію про серйозні наслідки за використання ядерної зброї

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США кілька місяців попереджають росію про серйозні наслідки за використання ядерної зброї. Адміністрація Джо Байдена спеціально відправляє москві розпливчасті попередження, тому кремль переймається тим, якою може бути відповідь.

Про це пише The Washington Post із посиланням на джерела серед офіційних осіб.

Вони не розповіли вміст листів, які відправляв Державний департамент США, але назвали їх елементом ядерного стримування шляхом «стратегічної двозначності».

Один із чиновників додав, що таке листування «відбувається постійно».

США активізували зусилля зі стримування рф і в ООН. Держсекретар Ентоні Блінкен, виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН, казав, що росія має негайно припинити ядерні погрози.