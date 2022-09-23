WP: США кілька місяців попереджають росію про серйозні наслідки за використання ядерної зброї
- Автор:
- Костя Андрейковець
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США кілька місяців попереджають росію про серйозні наслідки за використання ядерної зброї. Адміністрація Джо Байдена спеціально відправляє москві розпливчасті попередження, тому кремль переймається тим, якою може бути відповідь.
Про це пише The Washington Post із посиланням на джерела серед офіційних осіб.
Вони не розповіли вміст листів, які відправляв Державний департамент США, але назвали їх елементом ядерного стримування шляхом «стратегічної двозначності».
Один із чиновників додав, що таке листування «відбувається постійно».
США активізували зусилля зі стримування рф і в ООН. Держсекретар Ентоні Блінкен, виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН, казав, що росія має негайно припинити ядерні погрози.
- 21 вересня путін оголосив у росії часткову мобілізацію, підтримав проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України і пригрозив ядерною зброєю в разі нападу на рф. Фактично він натякнув на можливість ядерних ударів, якщо ЗСУ будуть і далі звільняти окуповані території.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що погроза путіна «небезпечна та безрозсудна».
- Президент Володимир Зеленський заявив, що сумнівається в тому, що росія застосує ядерну зброю.