Представниця президента у Криму: Росіяни на півострові влаштували рейди та масово мобілізують кримських татар

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Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Російська окупаційна влада у Криму почала проводити рейди по місцях компактного проживання кримських татар. Чоловікам роздають повістки та забирають до військкоматів.

Про це повідомила представниця президента України у Криму Таміла Ташева.

«Учора та сьогодні по всіх населенних пунктах, де компактно проживають кримські татари, йдуть рейди — по школах, ринках, на «Кримопті» (більшість кримських татар працюють), у місцях скупчення людей: роздають повістки, часто загружають у машини та відвозять людей у військкомати. Вік — 18—50 років, за словами наших джерел, не дивляться на захворювання, про які їм говорять схоплені чоловіки, з коментарем «зараз підходять усі», — зазначила вона.

Зокрема, у селищі Зуя окупанти зайшли в місцеву школу та роздали повістки всім вчителям-чоловікам кримськотатарського походження.

«Активно роздають повістки в селищах Азовське та Майське, Добре та по всій долині, де проживає велика кількість кримськотатарського населення, с. Урожайне, Строганівка та інші», — каже вона.

Загалом окупанти вже видали щонайменше тисячу повісток по всьому півострову. Ташева закликає кримських татар уникати місць масового скупчення людей та навіть пропускати обовʼязкові молитви, попри їхню важливість, оскільки росіянам байдуже, де роздавати повістки.