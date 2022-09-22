У ДСНС заявили, що розмінування лісів на Київщині займе близько року
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Facebook / ДСНС
У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що на розмінування лісів на Київщині потрібно близько року. Але зараз значна частина саперів працюють на Харківщині.
Про це на брифінгу заявив заступник голови ДСНС України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Роман Примуш.
За його словами, зараз багато працівників ДСНС зайняті на звільнених територіях Харківської області, тому що там треба розмінувати дороги, лінії електропередач і будинки. Крім цього, росіяни залишили дуже багато протипіхотних мін, що значно уповільнює пересування техніки та фахівців.
У Київській області сапери перевірили основні дороги й убезпечили інфраструктуру. На ліси потрібно близько року.
«Причому ця небезпека не суцільні мінні поля, адже там ми відпрацьовуємо. Це поодинокі вибухонебезпечні предмети, які там можуть бути. Дивлячись на ситуацію в Харкові, коли там замінований житловий фонд, то ми маємо виставляти пріоритети», — зазначив Примуш.
- Сьогодні Україна — одна з найбільш замінованих країн у світі. Майже третина територій держави (приблизно 200 тисяч квадратних кілометрів) потребує розмінування.
- У червні пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий заявив, що, за приблизними підрахунками саперів, для розмінування всієї території України знадобиться до 10 років.
- Державна служба з надзвичайних ситуацій створила мобільний застосунок для мінної безпеки. Він допомагатиме виявляти вибухонебезпечні предмети та повідомляти про них.