У ДСНС заявили, що розмінування лісів на Київщині займе близько року

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У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що на розмінування лісів на Київщині потрібно близько року. Але зараз значна частина саперів працюють на Харківщині.

Про це на брифінгу заявив заступник голови ДСНС України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Роман Примуш.

За його словами, зараз багато працівників ДСНС зайняті на звільнених територіях Харківської області, тому що там треба розмінувати дороги, лінії електропередач і будинки. Крім цього, росіяни залишили дуже багато протипіхотних мін, що значно уповільнює пересування техніки та фахівців.

У Київській області сапери перевірили основні дороги й убезпечили інфраструктуру. На ліси потрібно близько року.

«Причому ця небезпека не суцільні мінні поля, адже там ми відпрацьовуємо. Це поодинокі вибухонебезпечні предмети, які там можуть бути. Дивлячись на ситуацію в Харкові, коли там замінований житловий фонд, то ми маємо виставляти пріоритети», — зазначив Примуш.