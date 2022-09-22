Україна розкрила деталі повернення захисників Маріуполя: обмін затримався на 8 годин і відбувався в 4 країнах

Новини

РБК-Україна

Керівники українських спецслужб вийшли на брифінг щодо звільнення з полону 215 українських військових, які захищали Маріуполь.

Загалом із обміном була затримка на майже 8 годин, але врешті він відбувався одночасно в чотирьох країнах — Україні (на кордоні з рф у Чернігівській області), у Польщі (один з етапів), Туреччині та Саудівській Аравії.

Загалом повернули 215 людей. З них восьмеро — це поранені під час теракту в «Оленівці», а 188 — це ті, кого вивели з території заводу «Азовсталь».

Наразі командири з «Азовсталі» перебувають в Туреччині: «Вони у приватному будинку, це досить комфортабельне місце для проживання. Вони будуть там перебувати деякий час — саме таке формулювання», — заявив начальник військової розвідки Кирило Буданов, який був у цьому місці та особисто перевірив умови. У день їх звільнення з полону президент Володимир Зеленський заявляв, що командири перебуватимуть у Туреччині до кінця війни.