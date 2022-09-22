Норвегія зупинила дію угоди про спрощений візовий режим з росією
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Норвегія офіційно призупинила дію угоди про спрощений візовий режим з росією. Це рішення дублює рішення Ради Євросоюзу від 9 вересня.
Про це повідомляє Директорат імміграції Норвегії.
Дія угоди зупинена відсьогодні, 22 вересня. Норвегія не є членом ЄС, але входить до Шенгенської зони і має спільний з росією сухопутний кордон протяжністю 198 кілометрів. Тепер для росіян візовий збір зросте з €35 до €80, термін розгляду заявок на візи збільшиться, в окремих випадках до 45 днів, а документів потрібно буде подавати набагато більше.
- 12 вересня набуло чинності рішення Ради ЄС про призупинення дії спрощеного візового режиму з росією, який діяв із 2007 року. Процес отримання віз до країн ЄС для росіян став значно тривалішим і дорожчим.
- 16 вересня це ж зробила Швейцарія.