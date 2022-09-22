Влада Ізюму прогнозує понад тисячу жертв окупації росіян. Масових поховань є кілька

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Євгеній Завгородній / «Бабель»

Заступник Ізюмського міського голови Володимир Мацокін заявив під час брифінгу, що у місті може бути понад три місця масових поховань цивільних. Кількість жертв серед місцевого населення росте — влада прогнозує виявити понад тисячу жертв окупації росіян.

«Сьогодні триває ексгумація. Масові захоронення не в одному місці, а мінімум у трьох. Необхідно, щоб спеціалісти дослідили місця таких заховань. Якщо на початку ми оцінювали, що в Ізюмі близько тисячі жертв серед мирних жителів, то тепер ми бачимо, що ця цифра буде лише рости», — сказав Мацокін.

За його словами, ексгумація тіл з місць масового поховання триває. «На сьогодні ці дії не завершено, я думаю, що вони навіть не дійшли до середини… Тіла відправляють до Харкова, і там із ними працюватимуть фахівці», — зазначив Мацокін.

Також він розповів, що містяни все більше почали розповідати про звірства росіян. Майже всі містяни, які пережили окупацію, у важкому психологічному стані.

Крім того, Мацокін повідомив, що окупанти повністю розграбували Ізюмську лікарню. Все, що вони не змогли вкрасти — розбили.

«Ізюмська лікарня продовжувала обслуговувати місцеве населення навіть в окупації. Хірурги в жахливих умовах, у підвалах проводили планові операції. Але стан цієї лікарні — жахливий. Росіяни розікрали все, вивезли обладнання. Що не могли вивезти і вкрасти — розбивали і нищили. Крали метал, навіть двері», — розповів заступник мера.