Війська росії пошкодили в Україні 349 об’єктів теплопостачання

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Скакодуб Андрій / УНІАН

Війська росії від початку повномасштабної війни обстрілами пошкодили 349 об’єктів енергетичної інфраструктури України.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, передає «Укринформ».

«Ми бачимо, що велика кількість об’єктів енергетичної структури України пошкоджена. Ворог підступно б’є саме по цих об’єктах. Загалом станом на 20 вересня в Україні уражено 349 об’єктів енергетичної структури. У сфері теплопостачання це включає 11 ТЕЦ і 3 ТЕС», — зазначив Чернишов.

На сьогодні відновлено 52% зі всіх пошкоджених об’єктів.