У КНДР заявили, що ніколи не постачали зброю чи боєприпаси росії і не планують цього робити

Новини

Reuters

У Північній Кореї заявили, що ніколи не постачали зброю чи боєприпаси росії і не мають планів щодо цього. Водночас КНДР закликала Сполучені Штати «тримати язик за зубами» і припинити «поширювати чутки».

Про це пише Reuters.

«Нещодавно США та інші ворожі сили говорили про порушення резолюції Ради Безпеки ООН, поширюючи чутки про торгівлю зброєю між КНДР і росією... Ми ніколи раніше не експортували зброю або боєприпаси до росії і ми не планує їх експортувати», — цитує північнокорейське ЗМІ заяву заступника гендиректора Головного бюро обладнання Міністерства національної оборони країни. Журналісти не назвали імені чиновника.

У серпні президент росії володимир путін у листі лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину зазначив, що дві країни будуть «спільними зусиллями розширювати всебічні та конструктивні двосторонні відносини».

Своєю чергою, Кім Чен Ин також надіслав листа путіну, у якому написав, що «стратегічне і тактичне співробітництво, підтримка і солідарність» між КНДР та рф вийшли на новий рівень на тлі їхніх спільних зусиль з ліквідації загрози і провокацій з боку «ворожих військових сил».