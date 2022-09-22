У КНДР заявили, що ніколи не постачали зброю чи боєприпаси росії і не планують цього робити
- Автор:
- Анна Холоднова
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Reuters
У Північній Кореї заявили, що ніколи не постачали зброю чи боєприпаси росії і не мають планів щодо цього. Водночас КНДР закликала Сполучені Штати «тримати язик за зубами» і припинити «поширювати чутки».
Про це пише Reuters.
«Нещодавно США та інші ворожі сили говорили про порушення резолюції Ради Безпеки ООН, поширюючи чутки про торгівлю зброєю між КНДР і росією... Ми ніколи раніше не експортували зброю або боєприпаси до росії і ми не планує їх експортувати», — цитує північнокорейське ЗМІ заяву заступника гендиректора Головного бюро обладнання Міністерства національної оборони країни. Журналісти не назвали імені чиновника.
У серпні президент росії володимир путін у листі лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину зазначив, що дві країни будуть «спільними зусиллями розширювати всебічні та конструктивні двосторонні відносини».
Своєю чергою, Кім Чен Ин також надіслав листа путіну, у якому написав, що «стратегічне і тактичне співробітництво, підтримка і солідарність» між КНДР та рф вийшли на новий рівень на тлі їхніх спільних зусиль з ліквідації загрози і провокацій з боку «ворожих військових сил».
- 5 вересня газета The New York Times з посиланням на розсекречені дані американської розвідки повідомила, що росія купує снаряди для артилерії та ракети малої дальності у Північної Кореї. Згодом у Білому домі також заявили, що мають дані про плани росії закупити у Північної Кореї мільйони боєприпасів для артилерії та ракети малої дальності.