На Харківщині ексгумували тіло чоловіка — його застрелив у спину російський військовий
- Автор:
- Анна Холоднова
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Харківська обласна прокуратура
У селі Макарове Харківської області 17 вересня ексгумували тіло 68-річного чоловіка, якого застрелив російський військовослужбовець.
Про це повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.
За даними слідства, 5 травня 2022 року в окупованому на той час селі Макарове військовий рф застрелив місцевого мешканця, який йшов вулицею. Трагедія сталась на очах брата загиблого. Чоловік здалеку бачив, як окупант здійснив декілька пострілів.
Правоохоронці попередньо встановили, що росіянин стріляв з автоматичної зброї з прицілом — спочатку по ногах чоловіка, а потім вистрілив йому в спину.
За вказаним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 КК України — порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством.
- На початку вересня ЗСУ почали контрнаступ на Харківщині. Українським військам вдалося звільнити 421 населений пункт, у тому числі Ізюм і Балаклію.
- На деокупованій території Харківської області біля Ізюму знайшли місце масового поховання — орієнтовно, там 445 могил. Також правоохоронці виявили тіла майже 50 загиблих цивільних.
- Станом на 21 вересня з місць масового поховання поблизу Ізюму вже ексгумували 263 тіла.