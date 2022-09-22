На Харківщині ексгумували тіло чоловіка — його застрелив у спину російський військовий

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Харківська обласна прокуратура

У селі Макарове Харківської області 17 вересня ексгумували тіло 68-річного чоловіка, якого застрелив російський військовослужбовець.

Про це повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, 5 травня 2022 року в окупованому на той час селі Макарове військовий рф застрелив місцевого мешканця, який йшов вулицею. Трагедія сталась на очах брата загиблого. Чоловік здалеку бачив, як окупант здійснив декілька пострілів.

Правоохоронці попередньо встановили, що росіянин стріляв з автоматичної зброї з прицілом — спочатку по ногах чоловіка, а потім вистрілив йому в спину.

За вказаним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 КК України — порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством.