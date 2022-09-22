КНДР готується спустити на воду ракетний підводний човен

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Північна Корея готується спустити на воду новий підводний човен, який, імовірно, здатний запускати балістичні ракети.

Про це пише Reuters із посиланням на дослідження американського аналітичного центру 38 north.

Аналітики вперше помітили ознаки будівництва принаймні одного нового підводного човна у 2016 році. У 2019 державні ЗМІ КНДР показали, як Кім Чен Ин оглядає підводний човен, який був побудований під «його особливою увагою». Тоді дослідники сказали, що розміри нового судна вказують на те, що воно призначене для перевезення ракет.

Супутникові зображення Південної верфі Сінпо на східному узбережжі КНДР, зроблені 18 вересня 2022 року, продемонстрували шість барж і суден, які зібралися навколо конструкторського залу на причалі. Така діяльність свідчить про підготовку підводного човна до спуску на воду.

Північна Корея має великий підводний флот, але лише досі було відомо про один відомий експериментальний підводний човен, здатний нести балістичну ракету.

У травні 2022 року Північна Корея здійснила випробувальний запуск балістичної ракети з підводного човна поблизу Сінпо.