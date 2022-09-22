В Ірані продовжуються масові протести через смерть дівчини, затриманої за «неналежний» хіджаб. Кількість загиблих зросла до восьми

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Reuters

У Тегерані та низці інших міст Ірану пʼятий день не вщухають масові протести. Іранські ЗМІ та місцева прокуратура заявили, що за останні два дні вбили чотирьох людей. Таким загальна кількість загиблих, за офіційними даними, досягла восьми.

Про це пише Reuters.

Протести почалися після смерті Махси Аміні — 22-річної дівчини, затриманої поліцією моралі за «неправильне» носіння хіджабу. Спочатку вони зосередилися у північно-західних регіонах Ірану, населених курдами, але згодом поширилися щонайменше на 50 міст і селищ по всій країні.

Курдська правозахисна група Hengaw повідомила про десятьох загиблих протестувальників. За їхніми даними, троє людей загинули 21 вересня, а ще сімох раніше вбили сили безпеки. Ще 450 людей отримали поранення.

Представники іранської влади заперечують, що силовики вбили протестувальників. Вони припускають, що їх могли застрелити озброєні активісти.

Організація Hengaw, місцеві мешканці та обсерваторія NetBlocks свідчать, що через протести влада обмежила доступ до інтернету в Ірані.