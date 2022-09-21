ВАКС остаточно закрив справу «Роттердам+»

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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) ухвалила остаточне рішення про закриття справи «Роттердам+». Скаргу на закриття цієї справи судом попередньої інстанції там розглядали майже рік.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Там повідомили, що колегія суддів поки лише оголосила своє рішення, а текст рішення разом із аргументацією оприлюднять в понеділок.

Після такого тривалого розгляду скарги на закриття справи у ВАКС заявили, що Центр протидії корупції не є заявником, а сама справа не входить до компетенції суду.