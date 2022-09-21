Politico: ЄС починає обговорювати новий пакет санкцій проти росії
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Christian Thiel / Getty Images
Європейська комісія найближчими днями розпочне консультації з країнами-членами ЄС щодо підготовки нового пакету санкцій проти росії. Очікується, що вони обговорюватимуть введення цінового обмеження на російську нафту.
Про це пише Politico з посиланням на власні джерела.
США продовжують тиснути на Європейський Союз з вимогою обмежити ціну на російську нафту до грудня, коли в ЄС запрацює нафтове ембарго.
Іншими можливими санкціями можуть стати розширення персональних санкцій, а також заборона на імпорт російських алмазів та інших предметів розкоші.
- 14 вересня Рада Європейського Союзу продовжила термін дії санкцій щодо відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України ще на шість місяців — до 15 березня 2023 року.