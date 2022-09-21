Сі Цзіньпін закликав китайських військових готуватися до «справжніх бойових дій»
- Автор:
- Софія Телішевська
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Bloomberg / Contributor / Getty images
Лідер КНР Сі Цзіньпін на брифінгу з питань національної оборони Китаю заявив, що наразі країна має зосередитися на підготовці до «справжніх бойових дій».
«Необхідно розуміти нову ситуацію та вимоги, зосередитися на підготовці до війни, мати сміливість досліджувати та впроваджувати інновації», — наголосив він.
За словами Сі Цзіньпіна, «Народно-визвольна армія Китаю має нову структуру та навіть новий зовнішній вигляд», оскільки «було усунуто інституційні перешкоди, структурні протиріччя та політичні питання».
- Китай входить до числа країн, які ухилилися від санкцій проти росії у відповідь на війну в Україні. КНР заявляла про свою нейтральність, але у США офіційно казали, що «Китай зайняв сторону росії».
- Президент Зеленський на цьому тлі хотів особисто поговорити із Сі Цзіньпіном.