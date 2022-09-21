У Тернополі відновлюють обовʼязкове носіння масок
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Rattanakun Thongbun / EyeEm / Getty Images
У Тернополі з 22 вересня відновлюється обовʼязковий масковий режим у громадських місцях і місцях масового скупчення на тлі зростання захворюваності на коронавірус.
Відповідне рішення прийняте на засіданні міського штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.
Носити маски необхідно буде під час поїздок у громадському транспорті, перебування у магазинах, ТРЦ, закладах харчування та в релігійних установах.
Носити маски зобовʼяжуть водіїв та кондукторів громадського транспорту. Також вводиться щоденна дезінфекція транспорту. Під час богослужінь у храмах потрібно дотримуватись маскового режиму та інших санітарних вимог (одноразовий посуд, засоби дезінфекції).
У школах рішення щодо запровадження маскового режиму прийматимуть директори на підставі показників рівня захворюваності.
Тернопіль — перше місто, у якому запроваджують масковий режим та додаткові карантинні обмеження після початку повномасштабного вторгнення військ росії.
- За останній тиждень рівень захворюваності на коронавірус у Тернопільській області значно зріс. За 20 вересня в області підтвердили 510 випадків і одну смерть.
- 19 вересня у МОЗ запевнили, що не будуть вводити загальнонаціональний карантин через зростання кількості хворих на коронавірус. Там зазначають, що регіони матимуть право самостійно вводити різні обмеження.