Мобілізація в рф: кремль засекретив кількість призовників в указі путіна

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Російська влада засекретила 7 пункт указу путіна про часткову мобілізацію, який стосується кількості призовників.

Як пише Meduza, у версії указу, опублікованій на сайті кремля, 7 пункт просто пропущено. А у версії указу, розміщеній на сайті для офіційного опублікування нормативних актів, сказано, що це пункт «для службового користування».

Спікер путіна пєсков у коментарі пропагандистському ТАСС підтвердив, що 7 пункт стосується кількості призовників.

«Дійсно, він [7 пункт] для службового користування, тому я не можу його розкрити [...]. Єдине, що можу сказати: сергій кужугетович шойгу у своєму інтервʼю сказав: 300 тисяч осіб. Ось там ідеться про кількість до 300 тисяч осіб», — сказав пєсков.