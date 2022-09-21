Литва привела військових у стан підвищеної готовності

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Литва привела Сили швидкого реагування у стан підвищеної готовності.

Про це повідомив міністр оборони країни Арвідас Анушаускас.

«Оскільки військова мобілізація росії проходитиме і біля наших кордонів (Калінінградська область), сСили швидкого реагування Литви приведені в стан підвищеної готовності, щоб запобігти будь-яким провокаціям з боку росії», — написав він у Twitter.