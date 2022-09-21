Латвія не видаватиме візи росіянам, які втікають від мобілізації

Новини

Flickr / Anemone Nemorosa

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що його країна не видаватиме гуманітарні та інші види віз громадянам росії, які ухиляються від мобілізації.

Про це він написав у своєму Twitter.

«З міркувань безпеки Латвія не видаватиме гуманітарні та інші види віз громадянам Росії, які ухиляються від мобілізації, а також не змінюватиме обмеження на перетин кордону для громадян росії з шенгенськими візами, введені з 19 вересня», — зазначив Рінкевичс.