Пентагон замовив для України далекобійні дрони-камікадзе Switchblade 600
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Пентагон 15 вересня уклав контракт на дрони-камікадзе Switchblade 600 для України.
Про це повідомляє Міністерство оборони США.
Сума контракту — $2,2 мільйона, а підрядник — AeroVironment. Кількість дронів не зазначена.
Наразі у ЗСУ на озброєнні є Switchblade 300, дальність яких становить 10 км. «Старші» Switchblade 600 відрізняються потужною бойовою частиною, як у протитанкового комплексу Javelin. Вони призначені для знищення важкої бронетехніки на відстані до 40 км. Перебувати в повітрі Switchblade 600 можуть до 40 хвилин. Атакують ціль такі дрони зі швидкістю 185 км/год.
Поки Switchblade 600 на стадії прототипу, тому коли саме ЗСУ отримають ці дрони, поки невідомо.
- У серпні речниця Пентагону заявляла, що США готують для передачі Україні 10 дронів-камікадзе Switchblade 600.
- У вересні Пентагон оприлюднив повний список наданої військової допомоги Україні.