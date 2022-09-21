У Японії чоловік підпалив себе на знак протесту проти державного похорону експремʼєра Сіндзо Абе
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Reuters
Чоловік підпалив себе біля офісу премʼєр-міністра Японії на знак протесту проти рішення уряду провести державних похорон колишнього премʼєр-міністра Сіндзо Абе.
Про це пише Reuters.
З опіками всього тіла чоловіка доставили до лікарні. Також постраждав поліцейський, який намагався загасити вогонь.
70-річний протестувальник був непритомний, коли його знайшли, а пізніше розповів поліції, що він навмисно облився олією. Поруч з ним був лист про державний похорон Абе зі словами «Я категорично проти цього».
«Я чув, що поліція знайшла чоловіка, який отримав опіки біля урядових установ, і я знаю, що поліція проводить розслідування», — сказав про інцидент головний секретар Кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно.
- 8 липня експремʼєра Сіндзо Абе вбили під час мітингу на підтримку кандидата від Ліберально-демократичної партії Японії, лідером якої він був. Чоловік, підозрюваний в убивстві, розповів правоохоронцям, що незадоволений паном Абе та планував його вбити.
- Державні похорони Сіндзо Абе призначили на 27 вересня. У них візьмуть участь близько 6 000 людей з Японії та іноземних країн. За останніми оцінками уряду вартість церемонії становитиме 1,65 мільярда єн ($12 мільйонів).
- Численні опитування показують, що більшість японців зараз виступають проти церемонії, що сприяє різкому падінню підтримки діючого премʼєр-міністра Фуміо Кісіди. Опитування Mainichi Daily, проведене 17—18 вересня, показало, що його підтримують 29% — це на 6% менше, ніж наприкінці серпня.
- 10 серпня премʼєр-міністр Японії Фуміо Кісіда навіть змінив склад уряду, аби дистанціюватись від скандально відомої у країні організації «Церква обʼєднання» — до неї міг входити вбитий колишній премʼєр Сіндзо Абе.