На Київщині знайшли тіла ще двох закатованих росіянами чоловіків

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Facebook / Поліція Київської області

Поблизу села Мироцьке в Бучанському районі Київщини знайшли тіла двох закатованих окупантами чоловіків.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Місцеві добровольці перевіряли ліс та виявили останки загиблих на покинутих позиціях армії росії. Раніше у цьому місці знайшли 18 вбитих росіянами цивільних.

В одній із ям, поряд із бліндажами солдатів рф, перебувало тіло чоловіка зі звʼязаними руками, з натягнутою на обличчя шапкою та скотчем на шиї. У кишені загиблого були окуляри для зору.

Другий вбитий був одягнений у флісову кофту кольору хакі з шевронами Національної академії СБУ. У чоловіка на безіменному пальці була золота обручка. Поліція Київщини наразі зʼясовує особи вбитих.