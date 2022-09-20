Країни Європи активно готуються до зими — загалом вони заповнили газові сховища на 86%

Новини

Getty Images / «Бабель»

На тлі значного скорочення постачання газу росією країни Європи активно готуються до зими, заповнюючи газові сховища з доступних джерел. За підрахунками Gas Infrastructure Europe (GIE), наприкінці серпня рівень зберігання газу в Європі перевищив 80% і наразі становить 86%.

Про це пише Reuters.

Залежність Європейського Союзу від російського газу та ризик того, що Москва може скоротити поставки, підштовхнули блок до заповнення сховищ до 80% до 1 жовтня, коли в Європі розпочнеться опалювальний сезон. За даними GIE, асоціації, що представляє інтереси європейських операторів газової інфраструктури, країни Європи загалом вже досягли поставленої мети, але деякі країни заповнили сховище трохи більш як наполовину.

Німеччина, яка найбільше постраждала від скорочення газових потоків з росії та має найбільші сховища в ЄС, взагалі підняла планку до 95% наповненості сховищ газом до листопада.

Ось наскільки заповнені сховища країн Європи станом на 8 вересня: