Родичі впізнали загиблого із синьо-жовтими браслетами із масового поховання в Ізюмі — ймовірно, це військовий з Нікополя

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Євгеній Завгородній / «Бабель»

Знайдене в Ізюмі на місці масового поховання тіло з синьо-жовтими браслетами на руці може належати 36-річному бійцю 93 бригади «Холодний Яр» Сергію Сові.

Про це повідомив Обласний інформаційний штаб Дніпропетровщини, опублікувавши звернення його родини.

«Стало відомо, що рука з синьо-жовтими браслетами з поховання в Ізюмі — це фрагмент тіла військового з Нікополя. Ця фотографія з процедури ексгумації облетіла весь світ — вражаючий знімок почорнілої руки з браслетом патріотичного кольору. Жителька Нікополя Оксана Сова упізнала свого чоловіка за татуюванням на тілі. Її коханий — 36-річний боєць нашої славетної 93 бригади «Холодний Яр» Сергій Сова. У Героя залишилося двоє дітей», — йдеться в повідомленні.

У штабі опублікували скриншот з листа старшого сина загиблого, Марата, до президента Володимира Зеленського. У листі він просить президента передати тіло батька для поховання.