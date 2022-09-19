Огляд подій 19 вересня: окупанти обстріляли ракетами Південноукраїнську АЕС, в Ізюмі триває ексгумація тіл з масового поховання

Новини

Від самого початку повномасштабної війни росії проти України «Бабель» щодня веде текстовий онлайн подій та оперативно інформує про головні новини в Telegram-каналі. Ми також робимо щоденний дайджест найголовніших подій дня на випадок, якщо ви не мали змоги стежити за онлайном.

ЗСУ вдарили по складах окупантів у Баштанському районі Миколаївщини, по двох пунктах управління військами та позиціях сил ППО окупантів у Бериславському і Каховському районах. У Кадіївці Луганської області знищили базу росіян у місцевому Палаці культури, а на території Новоайдарського лісгоспу ― техніку та особовий склад окупантів.

Населений пункт Білогорівка, що на Луганщині, зачищений від російських окупантів і повністю під контролем ЗСУ, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Деталі Гайдай не розповів, проте закликав набратися терпіння, оскільки звільнення луганських населених пунктів буде важчим, ніж Харківська операція. На Луганщині ворог готується до оборони.

Уночі росіяни обстріляли Запоріжжя. У місті було вісім «прильотів», окупанти влучили в обʼєкти інфраструктури. Після опівночі війська рф вдарили по Миколаєву, повідомляє мер Олександр Сєнкевич. Одна з ракет поцілила у двір приватного будинку та зруйнувала господарську будівлю. У кількох житлових будинках повилітали вікна, двері, пошкоджено покрівлі. Люди не постраждали. Крім того, росіяни тричі вдарили з важкої артилерії та «Градів» по Нікопольській та Марганецькій громадах Дніпропетровщини ― понад 40 снарядів. Попередньо, люди не постраждали.

Удень росіяни обстріляли Зеленодольську громаду Дніпропетровської області з важкої артилерії. Поранення дістала 58-річна жінка, яка під час удару їхала дорогою на велосипеді. Медики оцінюють її стан як середньої тяжкості.

Російська армія атакувала ракетами промислову зону Південноукраїнської атомної електростанції. Лише за 300 метрів від ядерних реакторів стався потужний вибух. Ударна хвиля пошкодила будівлю АЕС та розбила понад 100 вікон. Через обстріл відключився один із гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південноукраїнського енергокомплексу. Також припинили працювати три високовольтні лінії електропередачі.

В Ізюмі триває ексгумація тіл загиблих з місця масового поховання. Зараз ексгумували 146 тіл, переважна більшість з яких ― цивільні, в тому числі двоє дітей. У частини загиблих є ознаки насильницької смерті, є тіла зі звʼязаними руками та слідами катувань. У померлих також є мінно-вибухові травми, осколкові та колото-різані поранення.

На гідротехнічних спорудах Кривого Рогу тривають аварійні роботи після ракетних ударів росіян. Рівень води падає по всій території підтоплення, на всіх ділянках він не перевищує критичних позначок. Рятувальники вже ліквідували підтоплення в житлових будинках.

У Мелітополі прогриміли вибухи на аеродромі, який захопили російські окупанти. Місцеві пишуть про два потужних вибухи в районі аеродрому приблизно о 14:50. Крім того, мешканці повідомляють про клуби чорного диму після вибухів.

На звільнених територіях Харківської області на мінах підірвалися шестеро цивільних. Двоє людей підірвалися на авто в Дергачівському районі, ще двоє ― в Ізюмському та ще двоє ― в Чугуївському. Усіх їх госпіталізували з пораненнями.

Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Засідання відбулося за участю головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного, начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, представників військового командування та голів силових відомств, а також голови ОП Андрія Єрмака. Вони розглянули план дій щодо подальшої деокупації українських територій. Окремо обговорили забезпечення ЗСУ комплектами зимової форми, взуттям, засобами обігріву.

Україна отримає від Німеччини ще 4 самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000. Разом із гаубицями ЗСУ отримають додатковий пакет боєприпасів. Загалом Німеччина передала Україні вже 14 гаубиць PzH 2000.