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У Бучанському районі знайшли тіла ще двох людей

Автор:
Ангеліна Шеремет
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У Київській області, у районі селища Ворзель Бучанського району знайшли останки двох людей у цивільному одязі.

Про це Бучанська міська рада повідомила 19 вересня.

Рештки знайшли добровольці, на місце викликали поліцію.