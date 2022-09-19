«Радіо Свобода»: окупанти планували на листопад «референдум» у Харківській області. Хотіли намалювати 75% за приєднання до рф

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Марієнко Андрій / УНІАН

Російська влада планувала на початку листопада провести на окупованих територіях Харківської області «референдум» про приєднання до росії. За планом 75% мали б «підтримати» таку пропозицію.

Про це пише видання «Радіо Свобода» з посиланням на «стратегію» росіян із підготовки до псевдоголосування.

Документ має назву «Стратегія проведення референдуму про входження Харківської області до складу російської федерації». Саме псевдоголосування планували провести з 1 по 7 листопада.

У документі вказано, що загалом «проголосувати» повинні 142 тисячі людей, з яких понад 100 тисяч мали висловитися «за». «Стратегію» розробили нещодавно, оскільки на ній зазначено лінію фронту станом на 24 серпня.

Радіо Свобода

Серед основних ризиків розробники «стратегії» вказували на відсутність кадрів для роботи у виборчих комісіях і проукраїнські настрої населення.