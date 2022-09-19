МОЗ не закликає до масової вакцинації проти мавпячої віспи. Розголошувати місця виявлення заражень не будуть
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Немеш Янош / УНІАН
Міністерство охорони здоров’я не закликає громадян до масової вакцинації проти мавпячої віспи, попри зареєстроване зараження в Україні.
Про це розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, передає «Суспільне».
За його словами, у Всесвітній організації охорони здоровʼя також не закликали до масової вакцинації. Там раніше заявляли про різке падіння захворюваності на цю інфекцію. Кузін сказав, що загалом хворі переносять зараження в легкій формі і епідемічних ризиків немає. У легкій формі протікає захворювання першого виявленого в Україні пацієнта.
Крім того Кузін додав, що МОЗ не буде розголошувати інформацію про місце реєстрації випадків мавпячої віспи, щоб забезпечити комфорт пацієнтам і уникнути цькувань. «Не кажемо область, бо знаємо що відбувалось під час першого випадку коронавірусу», — пояснив Кузін.
- Основні симптоми віспи мавп мавпячої віспи — висипка, головний біль і підвищена температура. МОЗ та ВООЗ не прогнозують епідеміологічного поширення, як це було із коронавірусом. Кузін радить при ознаках віспи залишатися вдома, «доки пухирці не відпадуть». Щоб уникнути зараження рекоменовано уникати тісного контакту, користуватись дезінфекторами та мити руки.