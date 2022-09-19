Керівник Оператора газотранспортної системи України заявив, що його звільнили

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Очільник Оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон заявив, що його звільнили.

Про це він повідомив у Facebook.

«Перебуваючи у відрядженні несподівано дізнався, що МГУ мене звільнило у минулу пʼятницю. Чотири голоси проти одного. Поки не зрозумів, з яких причин», — написав він.

За його словами, причиною могла бути спроба заблокувати реформу корпоративного управління Оператора газотранспортної системи та «провести своїх людей у керівництво компанії без прозорого конкурсу».

«Звісно, це відбувається за неформальної підтримки Міністерства енергетики, яке теж нещодавно пропонувало свого представника на позицію керівника ОГТСУ. В будь-якому випадку, це дуже безвідповідальне рішення, яке ставить під загрозу енергетичну безпеку країни», — додав Макогон.