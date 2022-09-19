Ілон Маск заявив, що Starlink працює на всіх континентах включно з Антарктидою
- Автор:
- Анна Холоднова
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Американський бізнесмен Ілон Маск 19 вересня оголосив, що супутниковий інтернет Starlink тепер працює на всіх континентах, навіть в Антарктиді.
Про це мільярдер написав у Twitter.
«Starlink тепер активний на всіх континентах, включно з Антарктидою», — написав Маск.
У ніч проти 19 вересня його компанія SpaceX запустила 54 широкосмугових супутники Starlink зі станції Космічних сил США на мисі Канаверал у Флориді. Маск нещодавно заявляв, що сподівається запустити до 100 таких місій у 2023 році.
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- 22 серпня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на спільному брифінгу з державним секретарем Польщі з питань цифровізації Янушем Цешинським повідомив, що загальна кількість Starlink в Україні тепер сягає 18 000 — це більше, ніж у будь-якій країні Європи.
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