Ілон Маск заявив, що Starlink працює на всіх континентах включно з Антарктидою

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Американський бізнесмен Ілон Маск 19 вересня оголосив, що супутниковий інтернет Starlink тепер працює на всіх континентах, навіть в Антарктиді.

Про це мільярдер написав у Twitter.

«Starlink тепер активний на всіх континентах, включно з Антарктидою», — написав Маск.

У ніч проти 19 вересня його компанія SpaceX запустила 54 широкосмугових супутники Starlink зі станції Космічних сил США на мисі Канаверал у Флориді. Маск нещодавно заявляв, що сподівається запустити до 100 таких місій у 2023 році.