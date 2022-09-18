Зеленський заявив про підготовку до наступного етапу звільнення територій України

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Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що на фронті наразі не затишшя, а підготовка до наступного етапу звільнення територій України.

«Ізюм, Балаклія, Куп’янськ і Харківщина загалом — міста й громади, які ми звільнили. Ці слова звучать зараз. Звучать усюди. Маріуполь, Мелітополь і Херсон — також звучать, але звучатимуть іще частіше й гучніше, коли ми їх звільнимо. Донецьк, Горлівка й Луганськ — і вони звучатимуть. Джанкой, Євпаторія, Ялта — і вони також», — сказав президент.

«Можливо, зараз комусь із вас здається, що після низки перемог ми маємо певне затишшя. Але це не затишшя. Це підготовка до наступної низки, до наступної низки дуже важливих для нас усіх слів [назв звільнених міст], які обовʼязково мають звучати. Бо Україна має бути вільною — уся», — додав Зеленський.