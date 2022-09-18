Біткоїн знову впав у ціні. Його вартість нижча $20 тисяч
- Автор:
- Костя Андрейковець
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André François McKenzie / Unsplash
Вартість біткоїна знову впала нижче $20 тисяч.
Зараз його ціна $19 848, за даними CoinDesk.
Як пише Reuters, вартість цієї криптовалюти впала на 58,9% у порівнянні з березневим рекордом минулого року в $48 234.
Протягом цього року біткоїн падав у ціні двічі. 18 червня він коштував трохи понад $18 тисяч.
- Раніше Bloomberg писав, що біткоїн втрачає у вартості в очікуванні наступного кроку Федерального резерву США щодо темпів підвищення ключової ставки. Криптовалюта цього року дешевшає, оскільки Федрезерв швидко підвищив ставки на тлі високих показників інфляції.